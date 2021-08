Buchautor

Sylvia Wage, 1974 geboren in Zwickau, lebt in Berlin. Sie ist tätig in der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Pharma und Biotech. Außerdem veranstaltet sie Lesungen, Lesekreise und Autorentreffpunkte und administriert das literarische Blognetzwerk Wababbel.