Buchautor

Sunita Sukhana

Sunita Sukhana ist in den Neunzigern mit ihrem indischen Vater und ihrer deutschen Mutter in Hessen aufgewachsen. Sie studierte Staatswissenschaften und Deutsche Literatur in Passau und Tübingen. Sie veröffentlichte journalistische Beiträge, bevor sie ihre berufliche Heimat in der Verlagsbranche fand.