Buchautor

Stephan Erfurt

Stephan Erfurt, 1958 in Wuppertal geboren, studierte in Essen Fotografie. Seit Mitte der achtziger Jahre arbeitet er von New York aus, vor allem für das FAZ-Magazin. Als es eingestellt wurde, hörte auch Erfurt mit dem Fotografien auf und und gründet das C/O Berlin.