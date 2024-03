Buchautor

Sachiko Kashiwaba

Sachiko Kashiwaba, geboren 1959 in der Präfektur Iwate, Japan, ist eine der produktivsten und erfolgreichsten Autorinnen von Kinder- und Jugendfantasy in Japan, deren Karriere sich über mehr als vier Jahrzehnte erstreckt. Ihre Werke wurden mit den renommierten Kinderliteraturpreisen Sankei, Shogakukan und Noma ausgezeichnet, und ihr Roman "Das geheimnisvolle Dorf im Nebel" hat Hayao Miyazakis Film "Spirited Away" beeinflusst.