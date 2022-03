Buchautor

Rudolf Schönwald

Rudolf Schönwald, 1928 in Hamburg geboren, lebte von 1934 bis 1938 in Salzburg, danach in Wien und ab 1943 in Ungarn, wo er den Krieg als Lagerhäftling und im Untergrund überlebte. 1945 kehrte er nach Wien zurück, wo er an der Akademie der Bildenden Künste studierte. Von 1976 bis 1993 war er Professor für bildnerische Gestaltung an der TH Aachen. Sein Werk wurde in zahlreichen Ausstellungen und Auszeichnungen gewürdigt. Rudolf Schönwald lebt in Wien und Freiburg im Breisgau.