Buchautor

Rolf Nikel

Rolf Wilhelm Nikel, geboren am 22. Juli 1954 in Frankfurt am Main,ist ein deutscher Diplomat im Ruhestand. Zuletzt war er von 2014 bis 2020 Botschafter in Polen. Im Juni 2020 wurde Nikel zum Vizepräsidenten der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) gewählt.