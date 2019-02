Buchautor

Robert Denos

Robert Denos, 1900 in Paris geboren, war Dichter und Surrealist. Seinen Lebensunterhalt verdiente er als Journalist. Denos war in der Resistance. 1944 wurde er verhaftet und saß in mehreren deutschen Konzentrationslagern, am Ende in Flossenbrück. Er starb 1945 nach der Befreiung an den Folgen einer Typhus-Erkrankung.