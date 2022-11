Buchautor

Rob Sears

Rob Sears, geboren in Nottinghamshire in England, Geburtsjahr unbekannt, ist als Creative Director für eine große Werbeagentur tätig und hat bereits mehrere humoristische Bücher geschrieben. Er lebt mit seiner Frau in Finsbury Park, London. Mit seinem Bruder Tom hat er bereits viele Projekte umgesetzt, von Zooausstellungen und Eiswagendesigns bis hin zu Sitcoms im Fernsehen, Büchern, Zeitungscartoons und Filmdrehbüchern.