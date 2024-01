Buchautor

Resoketswe Manenzhe

Rešoketšwe Manenzhe, geboren in der Provinz Gauteng, Südafrika, arbeitete nach ihrem Uniabschluss als Ingenieurin für eine südafrikanische Zementfirma, veröffentlichte nebenher aber immer schon Kurzgeschichten und Gedichte, die in verschiedenen Magazinen und Anthologien erschienen sind. Ihr Debütroman "Wir Zerrissenen" wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Rešoketšwe Manenzhe lebt in Kapstadt.