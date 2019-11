Buchautor

René Marik

René Marik, geboren 1970 in Hildesheim, ist ein deutscher Puppenspieler, Komiker, Gitarrist, Sänger und Schauspieler. Nach dem Hauptschulabschluss und einer abgebrochenen Lehre als Kfz-Mechaniker studierte Marik zunächst Mathematik an der Universität Siegen, bis er 1995 an die Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin wechselte und dort das Fach "Puppenspiel" belegte. 1999 erhielt er sein Diplom. Von 2000 bis 2004 war er festes Ensemblemitglied am Theaterhaus Jena. Bekannt geworden ist Marik vor allem als Comedy-Künstler.