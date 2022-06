Buchautor

Pip Stewart

Pip Stewart studierte Geschichte und Politik an der Oxford Universität, arbeitete fünf Jahre lang als Reporterin in Asien. 2013 fuhr sie mit ihrem Partner per Fahrrad von Malaysia bis London, 2016 erkundete sie Brasilien und Peru. Als Journalistin schreibt sie u.a. für die BBC, CNN und Red Bull und engagiert sich privat und beruflich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz.