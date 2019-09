Buchautor

Peer Martin

Peer Anders Martin wurde 1968 in Hannover geboren. Nach einem Studium der Sozialpädagogik arbeitete er mehrere Jahre mit Jugendlichen in Berlin, Brandenburg und Vorpommern. Diese Erfahrungen und die Gespräche mit einem syrischen Freund brachten ihn schließlich dazu, seinen ersten Roman über Calvin und Nuri niederzuschreiben.Peer Martin lebt inzwischen mit seiner Familie in Québec.Die Bücher der Calvin-und-Nuri-Zyklus wurden u.a. mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis und dem Jugendbuchpreis Friedolin ausgezeichnet.