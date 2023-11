Buchautor

Olga Hohmann

Olga Hohmann, geboren 1992, wuchs in Berlin Kreuzberg und Weimar auf. Nach ausgiebigem Hospitieren an der Volksbühne am Rosa Luxemburg Platz studierte sie Theaterregie an der HfS Ernst Busch Berlin, wo sie 2018 mit Diplom abschloss. Im selben Jahr begann sie ein Masterstudium der Bildenden Kunst am Piet Zwart Institute Rotterdam, wo sie im Sommer 2020 abschließen wird. Sie schreibt Essays und macht Lecture Performances, die sich häufig zwischen Ritual und Salonkultur befinden.