Buchautor

Noëlle Gogniat

Noëlle Gogniat, 1996 in Altdorf, Schweiz, geboren, studierte Illustration Fiction an der Hochschule für Design und Kunst in Luzern und Literarisches Schreiben an der Hochschule der Künste Bern. Ihre Leidenschaft ist das Erzählen mit Bildern und Worten. Damit ihr der Stoff für ihre Geschichten und das Geld nicht ausgehen, unterrichtet sie oder arbeitet in Museen. "So ist es eben"ist ihr erster Roman.