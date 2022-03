Buchautor

Nikolai Vogel

Nikolai Vogel, geboren 1971 in München, lebt in München, ist Schriftsteller und bildender Künstler. Er studierte Germanistik, Philosophie und Informatik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 1993 gründete er zusammen mit Kilian Fitzpatrick den Literaturverlag und das Label "Black Ink".