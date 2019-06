Buchautor

Nariman Hammouti-Reinke

Nariman Hammouti-Reinke, geboren 1979 als Kind marokkanischer Eltern bei Hannover, ist seit 2005 bei der Bundeswehr, war zwei Mal im Afghanistan-Einsatz und ist heute Leutnant zur See. Als Vorsitzende des Vereins Deutscher.Soldat.e.V in der "Kommission für Migration und Teilhabe des Niedersächsischen Landtags" engagiert sie sich sehr aktiv für eine moderne Integrationspolitik in Deutschland.