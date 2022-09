Buchautor

Moritz Franz Beichl

Moritz Franz Beichl, geboren 1992 in Wien, ist ein österreichischer Theaterregisseur und Autor. Er studierte Theaterregie an der Theaterakademie Hamburg. Beichl veröffentlichte Kurzgeschichten und Lyrik in diversen Literaturmagazinen und Anthologien. Beichl ist Hausregisseur am Deutschen Theater Göttingen.