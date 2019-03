Buchautor

Micheil Dschawachischwili

Micheil Dschawachischwili, geboren 1880 in Tiflis, bezog Impulse für sein Schreiben aus Auslandsaufenthalten, besonders in Paris, wo er nach 1907 lebte, um politischer Verfolgung zu entgehen. Während seines agrarwissenschaftlichen Studiums in Jalta auf der Krim erfuhr er im Jahre 1901 aus der Zeitung vom Tod seiner Schwester, die beim brutalen Versuch von Nachbarn, sie zu entführen, mit der Mutter umkam. Zunächst mehr im Russischen zuhause, fand Dschawachischwili nach der Rückkehr in seine Heimat zu einem innovativen georgischen Schreibstil. Er starb 1937 in Tiflis.