Buchautor

Michael Uhl

Michael Uhl, geboren 1971, studierte Geschichte und Romanistik. Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich 437 der DFG "Kriegserfahrungen", Promotion "Mythos Spanien. Das Erbe der Internationalen Brigaden in der DDR" (Dietz Nachf., Bonn 2004). Seit 2017 in Vollzeit auf Spurensuche im Rahmen des "Betty-Rosenfeld-Projekts" der AnStifter e.V. Forschungsreisen in Deutschland, Frankreich, Spanien, Israel und den USA.