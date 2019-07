Buchautor

Michael Matheus

Michael Matheus, geboren 1953 in Graach an der Mosel, ist ein deutscher Historiker. Er studierte nach dem Abitur am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (Trier) Geschichte, Politikwissenschaft und Germanistik an den Universitäten Trier, Bonn und Münster. Von 1994 bis 2018 lehrte und forschte Michael Matheus als Professor für Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende Landesgeschichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Von 1994 bis 2003 war er und ab 2013 ist er wieder 1. Vorsitzender und Direktor des Instituts für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz. Von Oktober 2002 bis September 2012 war er Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Rom. Von Oktober 2012 bis September 2018 war er wieder als Professor und Leiter des Arbeitsbereiches Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende Landesgeschichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz tätig.