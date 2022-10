Buchautor

Michael Mann

Michael Mann, geboren 1943 in Chicago, ist Regisseur, Drehbuchautor und Produzent. Zahlreiche preisgekrönte Filme und Serien (darunter Miami Vice, Der letzte Mohikaner, Heat) stammen aus seiner Feder. Mann produzierte ebenfalls zahlreiche Kinofilme, unter anderem Oscar-preisgekrönten Aviator, und führte Regie u. A. für Collateral mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Im Laufe seiner Karriere wurde er für vier Oscars, zwei Golden Globes und vier Emmys nominiert. Insgesamt haben seine Projekte 23 Oscar- und 55 Emmy-Nominationen erhalten. Mann lebt in Los Angeles.