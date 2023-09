Buchautor

Max Reinhardt

Max Reinhardt, ursprünglich Maximilian Goldmann, 1873 in Baden (Niederösterreich), gestorben 1943 in New York, war ein österreichischer Theater- und Filmregisseur, Intendant, Theaterproduzent und Theatergründer. Er hat mit seiner Jedermann-Inszenierung am 22. August 1920 die Salzburger Festspiele begründet.