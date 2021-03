Buchautor

Max Claro

Max Claro arbeitete als Krankenpfleger in der Psychiatrie, in der chirurgischen Notaufnahme einer großen Klinik und in Kriegs- und Krisengebieten. Außerdem war er viele Jahre im Münchner Rettungsdienst und als Profi-Fallschirmspringer in Deutschland und den USA tätig.