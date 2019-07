Buchautor

Matt Fitch

Matt Fitch ist zusammen mit Chris Baker Mitbegründer von Dead Canary Comics, einem kleinen Magazin in London, das sich Comics und Graphic Novels widmet. Gemeinsam haben sie "Reddin" (zusammen mit Conor Boyle) und "The Fitzroy," eine Sammlung von Geschichten mit dem Art Work von Krent Able, Charlie Hodgson, Will Robson, Scott Cooper und Will Kirkby, geschrieben.