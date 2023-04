Buchautor

Mathias Bölinger

Mathias Bölinger, geboren 1976 in Frankfurt am Main, absolvierte seinen Zivildienst in Moskau und studierte Sinologie und Slawistik in Wien, Shanghai und Köln. In Korrespondentenbüros und Redaktionen, unter anderem der "Frankfurter Rundschau" und der "Neuen Zürcher Zeitung", fing er als Journalist an. Später volontierte er bei der Schweizer Kulturzeitschrift "du" und der Deutschen Welle. Bölinger hat rund zwanzig Jahre lang aus und über China berichtet und war von 2016 bis 2021 Korrespondent für verschiedene Sender und Zeitungen in Peking. Jetzt ist er für die Deutsche Welle in der Ukraine.