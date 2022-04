Buchautor

Marian Engel

Marian Engel, geboren 1933 in Toronto, verbrachte einige Jahre in den USA und in Europa, bevor sie sich in Toronto niederließ. In ihren Romanen und Kurzgeschichten stehen meist Frauen im Zentrum. Sie galt zeitlebens als eine der wichtigsten Vertreterinnen der zeitgenössischen kanadischen Literatur. Sie starb 1985 in ihrer Heimatstadt.