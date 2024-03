Buchautor

Marcia Nardi

Marcia Nardi (eigentlich Lillian Massell) wurde 1901 in Boston, USA, geboren. Ihr Vater, ein Zahnarzt, war aus Litauen in die USA eingewandert, ihre Mutter aus Russland. Nachdem sie ihr Studium abgebrochen und nach New York gezogen war, um Künstlerin zu werden, nahm sie den Künstlernamen Marcia Nardi an. Bekannt wurde Nardi zunächst vor allem durch ihren Briefwechsel mit William Carlos William, der mehrfach ihre Gedichte empfahl und ihren Einfluss auf sein episches Poem "Paterson" hervorhob. Nardi, die zu Lebzeiten kaum etwas veröffentlichen konnte und von Korrekturarbeiten lebte, starb 1990 in Watertown, Massachusetts.