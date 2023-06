Buchautor

Malinda Lo

Malinda Lo, geboren 1974 im chinesischen Guangzhou, wuchs in Colorado auf, nachdem ihre Familie in die USA emigrierte. Sie studierte Wirtschaft und Sinologie, absolvierte einen Master in Ostasienwissenschaften an der Harvard University und einen Master in Kulturanthropologie an der Universität Stanford. Danach war sie mehrere Jahre als Journalistin für Medien tätig, deren Fokus auf Themen und Belangen der LGBT-Community liegt. Sie hat mehrere Romane, Sachbücher und Kurzgeschichten veröffentlicht.