Buchautor

Mahan Moalemi

Mahan Moalemi ist Schriftsteller und Kurator. Seine Forschung untersucht mögliche Begegnungen zwischen den Bereichen der visuellen Kultur und der Zukunftsforschung, mit besonderem Interesse an Kybernetik, Chronopolitik und unmenschlichen Zeitlichkeiten. Mahan gehörte zum Organisationsteam der kaf, einer unabhängigen Künstlerinitiative in Teheran (2010-2015). Als Empfänger des MOP-Stipendiums (2016) hat er einen Master of Research in Curatorial/Knowledge von Goldsmiths University of London (2017).