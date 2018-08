Buchautor

Maël Renouard

Maël Renouard, geboren 1979 in Paris, ist ein französischer Schriftsteller und Philosoph. Er lehrte zwischen 2002 und 2006 Philosophie an der Universität Paris-1 Panthéon-Sorbonne. Außerdem übersetzte er Nietzsche , Joseph Conrad, Arthur Schnitzler und Walter Benjamin. Ein Erlass vom 16. Januar 2014 machte ihn zum Ritter des Ordre des Arts et Lettres .