Buchautor

Madita Oeming

Madita Oeming wurde 1986 in Bonn geboren, wuchs in Berlin auf und ging nach ihrer Bankausabildung zum Studium (VWL & Amerikanistik) nach Göttingen. Von 2016 bis 2021 war Madita Oeming wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Amerikanistik der Uni Paderborn, wo sie amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte unterrichtet hat. Ihren Master in American Studies hat sie von der Uni Göttingen erhalten. Im Frühjahr 2018 war Madita Oeming als Gastwissenschaftlerin im Women and Sexuality Studies Program an der Tulane University in New Orleans, USA. Oemings Forschung befindet sich an der Schnittstelle von Gender Studies, Cultural Studies, Medienwissenschaft, und Amerikanistik.