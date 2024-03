Buchautor

Ludwig Schirmer

Ludwig Schirmer, 1929 in Wenigenehrich / Thüringen geboren, machte eine Landwirtschaftslehre und arbeitete anschließende im elterlichen Betrieb. Ab 1947 machte er eine Ausbildung zum Müller und arbeitete von 1953 bis 1961 als Müllermeister in der Wassermühle der Familie in Berka / Thüringen. Ab 1950 autodidaktische Beschäftigung mit Fotografie, ab 1956 erste Auftragsarbeiten für umliegende Industriebetriebe, 1959 Aufnahme in den Verband Deutscher Journalisten in Erfurt. 1961 Umzug nach Berlin und Eröffnung eines eigenen Fotostudios, ab 1969 erfolgreiche Teilnahme an internationalen Fotowettbewerben. Ludwig Schirmer starb 2001.