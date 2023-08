Buchautor

Lisa Sophie Gebhard

Lisa Sophie Gebhard, geboren 1988, ist Doktorandin am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin. Sie studierte Geschichte und Kulturwissenschaften in Kiel, Berlin und Mailand. Seit Oktober 2016 ist sie Stipendiatin des Leo-Baeck-Fellowship Programms. Seit 2023 ist sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Moses Mendelssohn Zentrum.