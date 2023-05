Buchautor

Leila Leiz

Leila Leiz, geboren und aufgewachsen in Frankreich, lebt heute in Italien und brachte sich das Comiczeichnen selbst bei. Sie arbeitete mehrere Jahre für europäische Verlage, bevor sie sich ihren Lebenstraum erfüllte und den Sprung zu amerikanischen Comics machte. Am bekanntesten ist sie für ihre Arbeit an Paul Jenkins' "Alters" für AfterShock und "Horde" mit Marguerite Bennett.