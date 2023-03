Buchautor

Laura Dshamilja Weber

Laura Dshamilja Weber hat Europäische Literaturen in Berlin, Salamanca und London studiert und war seit 2016 als Literaturscout tätig. In dieser Funktion arbeitete sie zuletzt bei Edmison/Harper Literary Scouting in New York unter anderem für die Verlage Hanser, Gallimard, Anagrama und Feltrinelli. Seit Oktober 2020 ergänzt sie als Lektorin das Team von Hanser Berlin.