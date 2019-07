Buchautor

Laszlo Moholy-Nagy

László Moholy-Nagy, geboren 1895 in Bácsborsód, Österreich-Ungarn, gestorben 1946 in Chicago, war ein ungarisch-US-amerikanischer Maler, Fotograf, Typograf und Bühnenbildner. Von 1923 bis 1928 war er Lehrer am Bauhaus. Der junge Bauhausmeister prägte die Ausrichtung der Schule zu einer neuen Einheit von Kunst und Technik. Als Gründungsdirektor des New Bauhaus in Chicago trug der Pädagoge maßgeblich zur Verbreitung der Bauhausidee in den Vereinigten Staaten bei. Visual Studies und Kommunikationswissenschaften wurden durch seine Schriften und Theorien vorbereitet.