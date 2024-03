Buchautor

Kozumi Shinozawa

Kozumi Shinozawa, geboren in Toyota, Japan, ist eine japanische Manga-Künstlerin. Seit 1990 veröffentlicht sie Manga-Arbeiten, 2002 zog sie nach New York City, studierte Grafikdesign und nahm den christlichen Glauben an. Ihr bekanntestes Werk ist "Manga Messias", der in 21 Sprachen der Welt übersetzt wurden.