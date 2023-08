Buchautor

Konstantin Sacher

Konstantin Sacher, geboren 1984, aufgewachsen im Taunus, ist evangelischer Theologe. Nach dem Studium arbeitete er zwei Jahre als Vikar in einer Gemeinde in Frankfurt am Main. Derzeit lehrt er als wissenschaftlicher Mitarbeiter Systematische Theologie an der Universitat Leipzig und forscht über den Tod als Thema der Religion. Sacher lebt mit seiner Familie bei Frankfurt am Main.