Buchautor

Ketil Björnstad

Ketil Bjørnstad, geboren 1952 in Oslo, ist ein norwegischer Schriftsteller, Pianist und Komponist. Er studierte klassisches Klavier in London, Oslo und Paris. Heute arbeitet er im Jazz-, Rock- und Klassikbereich. Parallel dazu veröffentlichte er eine Reihe viel beachteter Romane. Auf Deutsch erschienen zuletzt sein Roman "Die Unsterblichen" (2011) und sein autobiografisches Buch "Mein Weg zu Mozart" (2016). Ketil Bjørnstad lebt in Oslo.