Buchautor

Kerstin Hohner

Kerstin Hohner, geboren 1978, studierte Germanistik, Journalistik und Psychologie an der Universität Leipzig mit den Schwerpunkten Literaturgeschichte und Buchzensur in der SBZ/DDR. Sie war in verschiedenen Verlagen tätig und promovierte 2021 mit einer Arbeit über den VEB Hinstorff Verlag. Zu ihren Veröffentlichungen zählen zahlreiche Beiträge über die Literatur- und Verlagslandschaft der DDR. Seit 2017 arbeitet sie im Museum in der "Runden Ecke" mit dem Museum im Stasi-Bunker in Leipzig.