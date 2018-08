Buchautor

Kerry Brown

Kerry Brown ist Professor für Sinologie und Direktor des Lau China Institute am King's College in London und Mitglied des Chatham House. Er hat über 30 Jahre in China gelebt und gearbeitet, u.a. als Erster Sekretär der Britischen Botschaft in Peking. Regelmäßig schreibt er für das 'Times Literary Supplement', den 'Observer' und 'Foreign Affairs'.