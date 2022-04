Buchautor

Katrine Marçal

Katrine Marçal, 1983 in Schweden geboren, lebt als Journalistin und Bestsellerautorin in der Nähe von London. Ihr Buch 'Who Cooked Adam Smith's Dinner?' (2012) wurde in zwanzig Sprachen übersetzt. 2015 wurde Marçal von der BBC in die Liste der '100 Women' aufgenommen.