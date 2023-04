Buchautor

Katharina Peter

Katharina Peter, 1980 in Bad Soden am Taunus geboren, studierte von 2002 bis 2006 Szenisches Schreiben an der Universität der Künste Berlin. Sie war unter anderem Teilnehmerin der Werkstatttage des Wiener Burgtheaters sowie Stipendiatin des Autorenlabors am Düsseldorfer Schauspielhaus unter der Leitung von Thomas Jonigk. Mit ihrem Abschlussstück Maxi-Singles gewann sie 2006 den Autorenpreis des Heidelberger Stückemarktes. Seit 2002 arbeitet sie als Autorin und Dramaturgin in freien Theatergruppen.