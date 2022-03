Buchautor

Johanna Charlotte Unzer

Johanna Charlotte Unzer, geboren 1725 in Halle an der Saale, gestorben 1782 in Altona, auch unter Johanne Charlotte Unzer-Ziegler oder schlicht unter Zieglerin bekannt, war eine deutsche Dichterin und Philosophin. Unzer wollte möglichst viele Leserinnen erreichen und die Bildung der Frauen fördern. Zu ihren Lebzeiten hatte sie eine große Leserschaft, später geriet sie jedoch weitgehend in Vergessenheit.