Jean Malaquais

Jean Malaquais, 1908 als Wladimir Malacki in eine säkulare jüdische Familie in Warschau geboren, war Autor und Übersetzer, Kosmopolit und Marxist. Seit den 1920er Jahren in Frankreich, schrieb er auf Französisch und erhielt für seinen Debütroman "Les Javanais" 1939 den Prix Renaudot. Im Zweiten Weltkrieg geriet er in Kriegsgefangenschaft, konnte später jedoch über Marseille in die USA fliehen. Malaquais war unter anderem mit André Gide, André Breton, Victor Serge, Heinrich Mann, Walter Benjamin und Norman Mailer befreundet, dessen Roman "Die Nackten und die Toten" er übersetzte. 1998 starb Malaquais in Genf.