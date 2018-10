Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2018

ISBN 9783737100526, Gebunden, 352 Seiten, 24.00 EUR

Aus dem Englischen von Albrecht Schreiber. Wir sind in einem Zeitalter angekommen, in dem der Mensch verschwinden könnte - und mit ihm die Welt, die er so gnadenlos ausbeutet. Denn was ist heute für uns…