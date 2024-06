Buchautor

Janko Polić Kamov

Janko Polić Kamov, geboren 1886 in Sušak (Kroatien), war Schriftsteller und Dichter. Sein Gymnasialstudium schloss Kamov nicht ab, da er 1903 wegen seiner Teilnahme an den Demonstrationen gegen den Banus Khuen-Héderváry inhaftiert wurde. Ab 1904 bereiste er als Mitglied einer Schauspieltruppe Dalmatien und Montenegro. Später lebte er als Schriftsteller und Journalist in Agram (Zagreb). Kaomv, eine Ausnahmeerscheinung in der modernen kroatischen Literatur des frühen 20. Jahrhunderts, schrieb Gedichte, Novellen, Romane, Theaterstücke, Feuilletons und Kritiken.