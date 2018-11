Buchautor

James Mallahan Cain, geboren 1892 in Annapolis, Maryland; gestorben 1977 in University Park, Maryland war ein amerikanischer Journalist und Autor insbesondere von Kriminalromanen. Er gilt als einer der Schöpfer des Roman noir. Cain war viermal verheiratet: in dritter Ehe mit der Schauspielerin Aileen Pringle (1895-1986) und in vierter Ehe mit der Opernsängerin Florence Macbeth (1891-1966).