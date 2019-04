Buchautor

Inês Teixeira Do Rosário

Inês Teixeira Do Rosário, geboren 1973 in Lissabon, zog im Alter von 3 Jahren mit ihrer Familie nach Alentejo. Sie studierte Biologie an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität von Lissabon und promovierte dort im Fach Ökologie. Der Schwerpunkt ihrer Doktorarbeit lag auf einer bestimmten Maus (Cabreras Wühlmaus), einer gefährdeten Spezies auf der Iberischen Halbinsel. Darüber hinaus beschäftigte sie sich mit Reptilien, Amphibien und Säugetieren.