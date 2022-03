Buchautor

Henriette Valet

Henriette Valet, 1900 in Paris in bescheidenen Verhältnissen geboren, wuchs in der Auvergne auf, bis sie 1924 zurück nach Paris zieht. Dort fand sie Anschluss an linke Intellektuellen- und Künstlerkreise und schrieb für Arbeiter- und Gewerkschaftszeitschriften. Ihr erster Roman "Madame 60a" erschien 1934, 1936 heiratete sie den marxistischen Philosophen und Soziologen Henri Lefebvre. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor sich ihre literarische Spur. Sie starb 1993 in Paris.